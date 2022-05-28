إنهم يطمسون الهوية المغربية ويُلهونكم -بالتطبيع-. - سعيد الكحل

#سعيد_الكحل تكثف تنظيمات الإسلام السياسي أنشطتها التخريبية للهوية المغربية ( ثقافة ، قيما ، سلوكا، أزياء ،فنونا ..).
واتسعت هذه الأنشطة المستهدِفة لمقومات الشخصية المغربية لتشمل المدن والقرى .
إلا أن الملاحظ في السنوات الأخيرة تسريعها من وتيرة هذه الأنشطة لتشمل الفئات الصغيرة والشابة ضمن إستراتيجية أسلمة المجتمع والهيمنة عليه كمقدمة للهيمنة على الدولة .
وتستغل هذه التنظيمات تساهل الدولة الذي أملته ظروف تاريخي ......
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