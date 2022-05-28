تاريخ روسيا - 02 - محمد زكريا توفيق

2022/05/28 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الفصل الثاني.



مجيء الشماليين.



بينما كان السلاف، الذين يقطنون وراء نهر الدنيبر، يدفعون لهؤلاء القبائل الفنلندية الشرسة جزيتها من السيوف ذات الحدين و جلود السنجاب، جاء من شواطئ جوتلاند والسويد، الشماليون المحاربون، وكانوا على أهبة الاستعداد للنهب أو للتجارة.



لا يوجد بحر، في ذلك الوقت، إلا وقد شقت سفنهم مياهه، وشاهدت شواطئه مغامراتهم.



ولا توجد مدينة، إلا وقد ارتجفت أوصالها أم ......





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