2022/05/28 | 16:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tPcyOmSU7lQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدعمي: التظاهرات المقبلة اذا انطلقت ستنهي احزاب سياسية عريقة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدعمي: التظاهرات المقبلة اذا انطلقت ستنهي احزاب سياسية عريقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).