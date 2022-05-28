المرصد العراقي لحقوق الإنسان يقود حملة (بَحْوِشْ) لمكافحة تضليل الرأي العام

2022/05/28 | 16:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أطلق المرصد العراقي لحقوق الانسان حملة (بَحْوِشْ) عن الحقيقة لمكافحة تضليل الرأي العام.

وقال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون، في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ): إن “المرصد العراقي بحقوق الانسان أقام ورشة تدريبية متعلقة بمكافحة التضليل في وسائل الإعلام لأكثر من 40 ناشطاً وصحفياً وطلبة الجامعات، لهدف تدريبهم على مكافحة التضليل والتعليم والتدريب على الآليات التي تساعدهم على كشف المعلومات المضلّلة”.

وأشار الى أن “هذه الدورة تعد جزءاً من حملة يقودها المرصد العراقي لحقوق الانسان تحت مسمى (بحوش) وتعني استقصاء المعلومة حتى لا يضلل المتلقي العراقي”.



موضحا أن “هذه الحملة لا تقتصر على الدورة التدريبية وانما نشاط يمتد لعامين من أجل تثقيف وتوعية الجمهور للتحقق من المعلومات، وهناك مقاطع فيديو ومقابلات واقتباسات توعوية تثقيفية”.

وأضاف أن المرصد أسس مجموعات من الشباب يتطوعون من أجل التحقق من المعلومات المنتشرة، بغية توضيحها الى الرأي العام، خصوصا تلك المعلومات التي تستهدف الأمن والسلم المجتمعي”.

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