شولتس وماكرون يطلبان من بوتين إجراء

2022/05/28 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي معه، إجراء "مفاوضات مباشرة جدية" مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

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