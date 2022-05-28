الحكيم يدعو القيادات الاعلامية الى المصداقية والشفافية والوضوح في طرح الأمور

2022/05/28 | 17:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال لقائنا جمعا من القيادات الإعلامية في تيار الحكمة الوطني أبدينا تعازينا بذكرى استشهاد الإمام جعفر بن محمد الصادق “عليهما السلام” وبيّنا طبيعة الدور الذي اضطلع به الإمام الصادق في البناءات الإسلامية وترسيخ العقيدة السليمة، وقلنا إن الحكمة تمتلك مشروعا ومنطقا وتاريخا ورصيدا من العلاقات يجعلها أحد صمامات الأمان في هذا البلد، ودعونا إلى الاعتزاز […]

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