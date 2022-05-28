2022/05/28 | 17:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يردّ خبراء في هذه الصناعة الأمر إلى مسلسل تلفزيوني معين شعاره جذاب: "سافر معنا، نحن نتوق لرؤيتك!"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قارب الحب".. مسلسل تلفزيوني ساهم في ازدهار قطاع السفن السياحية.. ما قصته؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قارب الحب".. مسلسل تلفزيوني ساهم في ازدهار قطاع السفن السياحية.. ما قصته؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).