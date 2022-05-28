رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المُشتركة يتوقع زيادة في حجم الإستيراد

2022/05/28 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع رئيس غرفة التجارة الايرانية – العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق، يوم السبت، ان يصل استيراد إيران من السلع الأساسية من العراق الى 1.5 ملیار دولار بعدما كانت هذه النسبة حوالي 400 مليون دولار.

وأشار آل اسحاق إلى تحسن وضع التبادل التجاري بين إيران والعراق بعد ازالة العقبات مثل فايروس كورونا قياسا للماضي، وفقا لوكالة “فارس” شبه الرسمية الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الإيراني قوله، لقد توصلنا الى اتفاقيات جيدة في مجال الكهرباء والطاقة، كما تمت اتفاقيات بخصوص الديون المترتبة على العراق حيث نفذ المقاولون في الشركات العراقية التزاماتهم في هذا الخصوص.

وأضاف “لقد كانت قيمة الصادرات الايرانية الى العراق في العام الماضي 9 مليارات دولار الا انه ومنذ بداية العام الجاري طرأ تحسن جيد في هذه الصادرات الا انه يجب انتظار ارقام الجمارك التي ستنتشر في المستقبل”.

كما نوه آل أسحاق الى العلاقات الطيبة التي اقامها السفير الايراني الجديد في العراق مع المسؤولين العراقيين، معربا عن تفاؤله بأن يؤدي ذلك الى اقامة علاقات سياسية واقتصادية افضل مع العراق.

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