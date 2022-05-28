العراق يختتم مشاركته بالبطولة العربية لألعاب القوى بحصد 8 أوسمة

2022/05/28 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حصد منتخبنا الشبابي على ثمانية أوسمة ملونة بينها ذهبيتين في البطولة العربية لألعاب القوى لفئة الشباب والتي اختتمت منافساتها في تونس بمشاركة عربية واسعة وبمستويات عالية جدا.وشهدت البطولة تأهل 33 لاعباً لبطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب المقبل بعد أن حققوا الأرقام التأهيلية في عدد من السباقات.وحقق منتخبنا […]

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