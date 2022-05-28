الجبوري.. يتوعّد بالرجوع الى منصبة ويتحدى قرار الإقالة

2022/05/28 | 17:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

في 19 أيار، قرّر مجلس النواب العراقي، وبأغلبية مطلقة، إقالة محافظ صلاح الدين، عمار جبر الجبوري، وذلك بتوصية من اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء التي شخّصت “سوء إدارة في المحافظة ووجود هدر للمال العام”.



لكن، المحافظ المقال لم ينصاع لقرار الإقالة، بل أنه يتحداه بأساليب مختلفة.

مصادر سياسية مطلعة، أكدت في حديث لـوكالة خبر برس (واخ)، أن “محافظة صلاح الدين، المقال، عمار جبر الجبوري، يتحدى قرار إقالته، ويتوعّد بالرجوع إلى منصبه!”.

يذكر أن الجبوري، كان قد أوفد نفسه إلى لندن، بزعم حضور مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني العراقي، الأسبوع الماضي، ولم يكتفِ بذلك، فقد قرر إعفاء 11 شخصاً من مستشاريه، برغم قرار إقالته.

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