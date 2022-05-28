عشائر ديالى تتخذ 3 قرارات عاجلة ابرزها نبذ

2022/05/28 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت عشائر ديالى، اليوم السبت،عن اتخاذها 3 قرارت عاجلة لانهاء مشاكل معقدة في ملف دعم المجتمع العراقي ومنع بروز ظواهر سلبية".

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "زعماء القبائل والعشائر في ديالى عقدوا اجتماعا موسعا تمخض عنه 3 قرارات مهمة جرى تدوينها في محضر بتوقيع كل زعيم وشيخ قبيلة وعشيرة".

وأضاف أن "القرارات هي تحديد سناين اهل ديالى وعدم المغالاة في الفصول من خلال اخذ مبالغ خيالية لحل الاشكاليات بين افراد المجتمع من خلال تحديدها وفق الاعراف بتاييد كل الزعماء والشيوخ مع محاربة الوجاهة المزيفة ويجب ان يكون وفق العامود النسبي مع ادانة ورفض الدكة العشائرية واعتبارها فعل غير قانوني".

وأشار الى أن "القرارات الاخيرة تاتي في اطار دعم المجتمع ومنع استغلال البعد العشائري من قبل البعض في زج بامور لاتتوافق مع مهمة العشائر في الاصلاح والعدالة والانصاف بين كل الاطراف المتخاصمة ".

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