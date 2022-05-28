الأمر وارد.. دولة القانون يحدد ثلاثة مخاوف من إعادة الانتخابات: القرار بيد هذه الجهة

2022/05/28 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي، اليوم السبت، بان اعادة الانتخابات تثير 3 مخاوف لدى القوى السياسية العراقية.

وقال الكريطي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اعادة الانتخابات امر وارد في المشهد العراقي الراهن اذا ما استمر الانسداد السياسي الى ما نهاية، لكننا نرى هناك تقدم لافت في الاسابيع الاخيرة من خلال تفاهمات بدات تتسع وربما سيعلن عنها نهاية ايار الجاري".

واضاف الكريطي، أن "اعادة الانتخابات يثير 3 مخاوف لدى اغلب القوى السياسية العراقية خاصة وان الجمهور سيعاقب بعضها بقسوة بالاضافة الى القلق من ضعف المشاركة"، لافتا الى ان "قرار الاعادة مرهون بيد مجلس النواب وليس المحكمة الاتحادية وفق القوانين".

واشار الى ان "التصريحات التي تعلنها القوى السياسية تحاول الابتعاد عن مسار اعادة الانتخابات لانها تخشى تداعيات سلبية في المشهد السياسي العام، وتحاول ان تجد افاق للتعاون والتوافق في اطار حل حقيقي للاشكاليات ودفع الامور الى مسارات تشكيل الحكومة والخروج من الانسداد الحالي وفق اطار توافقي وطني".

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