بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق الزيوت ويجري عمليات التبريد

2022/05/28 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، على حريق اندلع حريق داخل مخزن لـ “زيت الطبخ” في منطقة الكرادة ببغداد.وفي وقت سابق قال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “حريقا نشب داخل مخزن لزيت الطبخ، وهو عبارة عن ساحة مكشوفة، في منطقة الكرادة ببغداد”.

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الدفاع المدني يسيطر على حريق الزيوت ويجري عمليات التبريد أولاً على ايرث نيوز.

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