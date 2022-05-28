الوفاء شيء نادر لا تجده في كل انسان - اسماعيل جاسم

2022/05/28 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_جاسم اِنَّ الذي بنيته كان جبلاً من رماد وهو عبارة عن اهراءات اتخذتها فضاءً لك ولعائلتك ، انكم لا تختلفون عن ساسة العراق الذين اشتغلوا بالدولار ليكون حامياً لهم ، وصفحةً من صفحات النضال الطويل التي انقلبتم عليها وبنيتم من الآمال جبالاً بينما كنتم في واقع الحال على طرف نقيض تحملون من منفاكم طموحاً ليس له قاعدة صلبة من الصدق والتضحية كانت مكابحك تعمل بفتاوى سيدة البيت الملكي وامهندسة المؤامرات وحياكة ا ......





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