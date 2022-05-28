ما اسم هذه الحياة ؟ .... قصيدة - منى حلمي

2022/05/28 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ما اسم هذه الحياة ؟ -------------------------------- هواء خال من الأكسجين امرأة خالية من الكرامة طعام خال من الفيتامين رجل خال من الوسامة قهوة خالية من الكافيين عضلات خالية من الشهامة جنس خال من الشغف شِتاء خال من المطر تدين خال من العقل أيام خالية من الخطر جرائم خالية من الدوافع عقائد خالية من الأنبياء أمراض خالية من الداء دواء ......





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