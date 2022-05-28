الإنسان في فلسفة التعبير - محمود كرم

2022/05/28 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_كرم في علاقتنا مع الأشياء التي نحبّها، وتلك التي نريدها ونسعى إليها، دائماً ما نرغب أنْ نشعر بأهميّتها في تكويننا الثقافيّ والشعوريّ.



ولذلك عادةً ما نسعى إلى التواصل معها من خلال مهارة التعبير الحر.



ومن شأن ذلك أنْ يبعثَ فينا تجاهها جماليّات الارتجال والتلقائيّة والابداع والخَلق والتميّز، بعيداً عن سذاجة التلقينات المعتادة، وضحالة التعبيرات الجامدة والمحدودة.إنّكَ في أحيانٍ كثيرة، ترغبُ في أن ......





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