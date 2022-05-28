“زيت الطبخ”.. يتسبب باندلاع نيران كثيفة وسط بغداد

2022/05/28 | 17:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع النيران بـ”كمية كبيرة” من زيت الطبخ في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة خبر برس (واخ)، أن “حريقاً اندلع داخل كمية كبيرة من زيت الطبخ في ساحة مكشوفة في منطقة الكرادة بمجمع المأمول”.



ولفت الى أن “فرق الدفاع المدني تكافح النيران حالياً”.

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