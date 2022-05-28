2022/05/28 | 17:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم السبت، عن اطلاق مشروع “بنك الاسئلة” الذي تم بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، الذي اشرفت على تنفيذه مديرية التلفزيون التربوي.وبين الدليمي خلال زيارة قام بها الى مبنى التلفزيون التربوي، بحسب بيان مكتبه الاعلامي، ان “هذه التجربة هي […]

ظهرت المقالة بعد اطلاق “الخط الساخن”..



التربية تطلق “بنك الاسئلة” لدعم طلبة المراحل المنتهية أولاً على ايرث نيوز.

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