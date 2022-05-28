إذا كنت تخطط لجولة أوروبية.. تعرف إلى

2022/05/28 | 17:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف استطلاع رأي جديد عن رأي السائقين الأوروبيين بمهارات القيادة الخاصة بهم، وتلك التي يتمتع بها سائقو السيارات في دول أخرى.

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