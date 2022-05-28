2022/05/28 | 17:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y7hCglWRqo4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عناوين برنامج HIT ON SET لهذا الأسبوع مع سوزان سليماني) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عناوين برنامج HIT ON SET لهذا الأسبوع مع سوزان سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).