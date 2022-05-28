الاوقاف النيابية توضح تفاصيل توزيع مقاعد الحج وتؤكد: الحصة المقررة للعراق لا تتناسب مع الاعداد المطلوبة

2022/05/28 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت لجنة الاوقاف النيابية، اليوم السبت، ان الحصة المقررة للعراق لا تتناسب مع الاعداد المطلوبة، فيما اوضحت تفاصيل توزيع مقاعد الحج من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة.وذكرت اللجنة في تصريح صحفي، تلقته وكالة ايرث نيوز ان” العدد الكلي لحجاج العراق 15 الفا و252 حاجا، تذهب منها 15% لحصة إقليم كردستان، و15% لذوي […]

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