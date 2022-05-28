” بكرة السلام”.. ليفربول وريال مدريد يلعبان النهائي

2022/05/28 | 17:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة يخوض فريقا ليفربول وريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت، في استاد دو فرانس في باريس، بكرة مطبوع عليها كلمة “سلام” بالإنجليزية والروسية والأوكرانية (الأبجدية السيريلية).وبهذه البادرة، يرغب الإتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) في بعث “رسالة سلام لملايين الأشخاص، الذين سيحضرون أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم”.ومن المقرر […]

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