العراق يحصد الذهب في البطولة العربية لألعاب القوى

2022/05/28 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع حصد منتخبنا الشبابي، اليوم السبت، ثمانية أوسمة ملونة بينها ذهبيتين في البطولة العربية لألعاب القوى لفئة الشباب.وقال اتحاد العاب القوى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،إن" منتخبنا الشبابي حصد ثمانية أوسمة ملونة بينها ذهبيتين في البطولة العربية لألعاب القوى لفئة الشباب والتي اختتمت منافساتها في تونس بمشاركة عربية واسعة وبمستويات عالية جدا حيث شهدت البطولة تأهل 33 لاعبا لبطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب المقبل بعد أن حققوا الأرقام التأهيلية في عدد من السباقات". وأضاف البيان،أن" منتخبنا حقق أربعة أرقام تاهيلية ويعد من المنتخبات التي شهدت تطور كبير حيث حقق البحرين اكبر عدد من الارقام التأهيلية حيث ضمن ثمانية أرقام بينما جاء منتخبنا ثاني بأربعة أرقام ومن ثم الجزائر وجيبوتي أيضا أربعة أرقام بعدها يأتي المنتخب القطري ثلاثة أرقام فيما حققت منتخبات مصر والكويت وتونس رقمين فقط بينما حقق اليمن رقما واحدا واخفقت بقية البلدان من تحقيق اي رقم تاهيلي". من جانبه أكد المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد ان" ما تحقق في البطولة العربية لألعاب القوى يعد انجازا كبيرا في ظل الصعوبات المالية التي سبقت مشاركة منتخبنا حيث تعذر إدخال الفريق بمعسكر تدريبي على خلاف بقية المنتخبات التي عسكرت اغلبها في أوربا".. وتابع، أن" حصيلة الاوسمة مميز جدا خصوصا ذهبيتي السرعة 100م و200م للاعب فلاح حسن الذي استحق لقب بولت العرب، كما أن تحقيق أربعة أرقام تاهيلية دليل على تقدم منتخبنا على المستوى الفني وتطور مستوى اللاعبين".واعرب جواد عن امله بأن يحظى المنتخب باهتمام ورعاية توازي تحضيراتهم لبطولة العالم في كولمبيا ليواصلون مسيرة ابداعهم".

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