مسؤول: العراق يصدر بمبلغ مليار دولار ونصف الى بلد مجاور

2022/05/28 | 17:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية العام الجاري طرأ تحسن جيد في هذه الصادرات.

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