باسم خشان يكشف بالوثيقة عن فقرة خطيرة بتجريم التطبيع: يسمح بسفر العراقيين للأراضي المحتلة

2022/05/28 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم السبت، عن سبب رفضه التصويت لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مبينا ان القانون ومن خلال فقرته الرابعة يتيح للعراقي السفر لإسرائيل بذريعة زيارة القدس ويلزم وزير الداخلية العراقي الموافقة على ذلك. وقال خشان في منشور على فيسبوك اطلعت عليه (بغداد اليوم) ان "المادة (٤) التي صوت المجلس على حذفها، وكنت الوحيد الممتنع عن التصويت على حذفها، تحظر السفر من أراضي الكيان الصهيوني وإليها، وتم استبدال بفقرة يجيز فيها السفر الى الأراضي المحتلة لأغراض دينية بموافقة وزير الداخلية". وأضاف ان " وزير الداخلية سيلتزم بالموافقة على سفر إخواننا المسيحيين لزيارة كنيسة القيامة، وقد يرفض الآن سفر المسلمين لزيارة المسجد الأقصى، لكنه قد يقبل في المستقبل، وهذا هو بداية الطريق الى التطبيع". وتابع انني "اشكر كل المحتفلين بمنح وزير الداخلية صلاحية الموافقة على سفر العراقيين الى الاراضي المحتلة!".

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