ما حقيقة سحب ترشيح برهم صالح من سباق رئاسة الجمهورية؟

2022/05/28 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، حقيقة سحب الاتحاد ترشيح برهم صالح من سباق رئاسة الجمهورية من أجل الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشح تسوية بين الطرفين.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، لـ(بغداد اليوم)، إن "كل الانباء التي تتحدث عن سحب ترشيح برهم صالح من سباق رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة غير صحيحة ولا يوجد هكذا قرار من الاتحاد".

وبين السورجي أن "الاتحاد الوطني الكردستاني مازال مصرا حتى هذه اللحظة على ترشيح برهم صالح لولاية ثانية لمنصب رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، ولا يوجد أي اتفاق على أي مرشح تسوية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني او أي طرف سياسي اخر".

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