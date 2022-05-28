2022/05/28 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع رئيس غرفة التجارة الايرانية - العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق ان يصل استيراد ايران من السلع الاساسية من العراق الى 1.5 ملیار دولار بعدما كانت هذه النسبة حوالي 400 مليون دولار.

وأكد آل إسحاق في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، "تحسن وضع التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق بعد ازالة العقبات مثل فايروس كورونا قياسا للماضي".

وأضاف، "لقد توصلنا الى اتفاقيات جيدة في مجال الكهرباء والطاقة، كما تمت اتفاقيات بخصوص الديون المترتبة على العراق حيث نفذ المقاولون في الشركات العراقية التزاماتهم في هذا الخصوص".

وتابع قائلا: "لقد كانت قيمة الصادرات الايرانية الى العراق في العام الماضي 9 مليارات دولار الا انه ومنذ بداية العام الجاري طرأ تحسن جيد في هذه الصادرات الا انه يجب انتظار ارقام الجمارك التي ستنتشر في المستقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول ايراني: وارداتنا من السلع الأساسية من العراق ستبلغ 1.5 ملیار دولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول ايراني: وارداتنا من السلع الأساسية من العراق ستبلغ 1.5 ملیار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).