برلماني يستهزئ من رئيس الوزراء: اصرفوا له ساعات إضافية!

2022/05/28 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا النائب المستقل مصطفى سند اليوم السبت، إلى “صرف ساعات إضافية” لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك مقابل دوامه في أيام الجمعة والسبت.وكتب سند في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، “يجب صرف ساعات اضافية لرئيس الوزراء، حتى جمعة وسبت يداوم ويصدر أوامر ديوانية”.وجاء هذا المنشور، تعليقاً على قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي […]

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