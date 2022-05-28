فيكتورياز سيكرت .. تدفع قرابة 10 ملايين دولار تسوية لعمال تايلانديين

2022/05/28 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل أكثر من ألف عامل تايلاندي صُرفوا من عملهم في مصنع ملابس يزود شركة فيكتورياز سيكرت للملابس الداخلية على تسوية تاريخية بقيمة 8,3 مليون دولار، حسبما أعلن نشطاء في مجال حقوق العمال السبت.

أغلقت شركة بريليانت الاينس تاي مصنعها في ساموت براكان في آذار/مارس 2021 في أعقاب إفلاسها.

غير أن العمال المصروفين وعددهم 1250 عاملا، وكثيرون منهم عملوا في المصنع لأكثر من عقد، لم يتلقوا أي مبلغ تعويض عن إنهاء الخدمة بموجب القانون التايلاندي.

كان المصنع ينتج ملابس داخلية لشركات أميركية مثل لين براينت وتوريد، المملوكتان من سيكامور بارتنرز، لكن فقط فيكتورياز سيكرت ساهمت في مبلغ التسوية عن طريق قرض تم الترتيب له مع مالكي المصنع.

وأكدت فيكتورياز سيكرت في بيان التوصل لتسوية لكن بدون الكشف عن المبلغ.

وقالت في البيان “لأشهر عدة أجرينا اتصالات حثيثة مع أصحاب المصنع لتسهيل التوصل لحل”.

أضافت “نأسف لأنهم لم يكونوا في نهاية المطاف في وضع يسمح له بإنهاء هذه المسألة بأنفسهم، لذلك ولضمان حصول العمال على مبالغ إنهاء الخدمة بالكامل، وافقت فيكتورياز سيكرت على تحويل مبالغ إنهاء الخدمة لاصحاب المصنع”.

وقال العامل السابق جيتناواتشاري باناد الذي أمضى 25 عاما في المصنع أن أكثر من ثلثي العمال المفصولين كانوا نسوة تبلغ أعمارهن 45 عاما وما فوق.



وقال لفرانس برس “لو لم نحارب من أجل تعويض عادل لما حصلنا على شيء”.



والرجل هو أيضا رئيس اتحاد عمال ترايمف انترناشونال.

وأوضح أن “أبواب وزارة العمل كانت مغلقة عندما توجهنا إليها لطلب المساعدة، ولم يكن الوزير على ما يبدو راغبا في سماع مشكلتنا”.

والاتفاقية هي أكبر تسوية للأجور على الإطلاق في مصنع ملابس فردي، وفق مدير مركز التضامن، المدافع عن حقوق العمال الدوليين.

وقال “اعتقد أنها غير مسبوقة إلى حد كبير، وتمثل نموذجا جديدا — (فيما يتعلق) بحجم المبلغ والفائدة المدفوعة –“.

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