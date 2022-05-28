التربية تطلق مشروعي بنك الأسئلة والخط الساخن لدعم طلبة المراحل المنتهية

2022/05/28 | 18:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، إطلاق مشروع "بنك الأسئلة" بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي أشرفت على تنفيذه مديرية التلفزيون التربوي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن وزير التربية علي الدليمي زار مبنى التلفزيون التربوي وأكد أن "تجربة بنك الأسئلة هي الاولى من نوعها في قطاع التعليم، وستمكن طلبة المراحل المنتهية (الابتدائية والمتوسطة والاعدادية) بالاشتراك في اختبارات إلكترونية تتيح لهم مراجعة موادهم العلمية والتواصل مع الاساتذة المختصين".

وأضاف، أن "بنك الاسئلة" سيكون عاملاً مساعداً وقيمة مضافة لتوسيع مدارك الطلبة"، منوهاً، "بأن الغرض من هذا المشروع لن يكون للامتحانات فقط، وإنما لأغراض التقوية وزيادة المعرفة والاختبار على نمط الاسئلة".

وأشار البيان إلى أن "وزير التربية أطلق ايضا مشروع "الخط الساخن" الذي سيسمح للطلبة للمرة الأولى طرح الاسئلة والاستفسارات بشكلٍ مباشر خلال فترة الامتحانات على اساتذة مختصين عن طريق خطوط مختصرة تم وضعها من قبل ادارة التلفزيون التربوي لهذا الغرض"، مبينا أن "وزير التربية أكد أن "هذه التجربة ناجحة وستكون عاملاً مساعداً للطلبة".

وأشاد الوزير، وفقا للبيان، "بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مديرية التلفزيون التربوي لإنجاح هذين المشروعين، ومساهمتهم الفاعلة في انجاح خطة وزارة التربية "للتعلم عن بُعد" خاصة خلال جائحة "كورونا" التي شكل فيها التلفزيون التربوي الدعامة الاساسية للتعليم"، مؤكدا "حرص وزارة التربية على دعم العاملين في مديرية التلفزيون التربوي وتشجيعهم على اضافة ما هو افضل للعملية التربوية والتعليمية".

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