لجنة الأوقاف النيابية: حصة الحجاج المقررة للعراق لا تتناسب مع الاعداد المطلوبة

2022/05/28 | 18:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدد المتبقي وهو بنحو 10 الاف حاج يتم توزيعه على المحافظات البقية.

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