بالوثيقة.. تحقيق نيابي بضياع أشهر معامل العراق وبيعه بمبالغ زهيدة

2022/05/28 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب النائب محمد جاسم الخفاجي، هيئة النزاهة الاتحادية ببيان مراحل التحقيق بشأن ملف فساد استثمار اكبر معامل العراق في كربلاء.

وحصلت وكالة (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب الخفاجي الى هيئة النزاهة بشأن ملف فساد استثمار ارض معمل تعليب كربلاء.

وأشارت الوثيقة التي حصلت عليها انه "يرجى تزويدنا بالأوليات والمراحل التي وصل اليها التحقيق الجاري لديكم بشأن الفساد في ملف الأرض المشيد عليها معمل تعليب كربلاء والبالغة مساحتها اكثر من 100 دونم والتي يراد الاستيلاء عليها بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقة للأرض عبر الاستفادة المشبوهة من بعض مواد القوانين النافذة فيما يخص استثمار الأراضي الصناعية.

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