توغل تركي جديد في شمال سوريا.. حلفاء واشنطن يحذرون من

2022/05/28 | 18:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر حلفاء الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا بقلق متزايد من جراء عزم تركيا شن عملية عسكرية جديدة في المنطقة، محذرين من أن ذلك قد يشجع ويقوي التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وخاصة تنظيم داعش.

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