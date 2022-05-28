2022/05/28 | 18:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعرض ديفيد ليو، وهو أستاذ جامعي يعمل في معهد برود بجامعة هارفارد ومعهد هوارد هيوز الطبي، عملية مبسطة في مختبره الذي يدمج الكيمياء والتطور وذلك لتطوير علاجات جدية، لتحرير الجينات البشرية التي تمكن من تصحيح الأخطاء الإملائية في الحمض النووي DNA بشكل مباشر، والتي تسبب الآلاف من الأمراض الوراثية المدمرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم في جامعة هارفارد يستكشف عملية تحرير الجينات البشرية لعلاج آلاف الأمراض الوراثية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم في جامعة هارفارد يستكشف عملية تحرير الجينات البشرية لعلاج آلاف الأمراض الوراثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).