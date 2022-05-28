الموانئ العامة تؤكد عزمها إنشاء جسر “مؤقت” بين ميناء الفاو وأم قصر.. وهذا هو السبب؟

2022/05/28 | 18:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكدت الشركة العامة للموانئ، اليوم السبت، عزمها إنشاء جسر مؤقت بين ميناء الفاو ومدينة أم قصر، لإكمال طريق ستراتيجي، وفيما أوضحت الأسباب التي دفعتها لذلك، كشفت عن الجهات المنفذة للمشروع.

وقال مدير عام شركة موانئ العراق، فرحان الفرطوسي لوكالة خبر برس (واخ)، إن “الشركة العامة لموانئ العراق ستقيم جسراً مؤقتاً بديلاً لنقل المادة الأولية المستخدمة في العمل على الطريق الستراتيجي الذي يربط الميناء بمدينة أم قصر، كون شوارع المحافظة لا تتحمل العدد الكبير للشاحنات التي تنقل هذه المواد”.

وأضاف، أن “الغرض من إنشاء هذا الجسر هو تقليل الأحمال، إذ أن هناك 1200 شاحنة تمر على طرق البصرة وتحمل بحدود 30 ألف متر مكعب من السبيس والحجر”.

وتابع أن “الجسر البديل سيقلّل فترة إنجاز الطريق الرابط بين ميناء الفاو ومدينة أم قصر والبالغ طوله 63 كم، لأنه سيسرّع إيصال المواد الأولية التي يبلغ حجمها الكلي 10 ملايين متر مكعب، وسيحافظ على البنى التحتية ويقلل الحوادث التي يعانيها المواطن البصري على الطرق الرئيسة التي تمر بها الشاحنات”.

وأوضح الفرطوسي أنه “تم الاتفاق مع شركة دايو الكورية على تنفيذ الجسر، وهي ستدرسه مع الشركة العامة لموانئ العراق والجهد الهندسي العسكري للجيش العراقي”.

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