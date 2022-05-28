بريطانيا ترفض الكشف عن الرسائل بين رئيس الوزراء وبن سلمان بشأن الضربات الجوية على اليمن

2022/05/28 | 18:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..كشف تقرير لموقع كونستريوم نيوز البريطاني ، السبت، ان الحكومة البريطانية رفضت الكشف بموجب قانون حرية المعلومة عن الرسائل المتبادلة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تطبيق الواتس اب بعد شهر من وقوع بعض أسوأ الضربات الجوية على المدنيين في اليمن.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة […]

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