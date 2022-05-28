2022/05/28 | 18:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ⭕️ شرطة بغداد : فوج طوارىء بغداد السادس يلقي القبض على متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر اخذ مبالغ مالية لقاء إنجاز معاملات تقاعدية، ▪️▪️▪️▪️ بعد استنجاد احدى المواطنات بتعرضها للنصب والاحتيال من قبل شخص بمبلغ مالي كبير لقاء إنجاز معاملات تقاعدية، على الفور تم تشكيل فريق عمل بأمرة العميد آمر […]

ظهرت المقالة يوهم المواطنين بانجاز معاملاتهم التقاعدية..



اعتقال متهم بالنصب والاحتيال في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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