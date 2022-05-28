2022/05/28 | 18:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. عصابة نسائية متخصصة بسرقة محلات الذهب | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OnApjcXPlOc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. عصابة نسائية متخصصة بسرقة محلات الذهب | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد.. عصابة نسائية متخصصة بسرقة محلات الذهب | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).