ستشرع قريبا.. القانونية النيابية تتحدث عن قوانين جديدة

2022/05/28 | 18:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريع القوانين المهمة يجب ان تكون بعيدة عن خلافات سياسية .

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