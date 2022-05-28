الكتلة الصدرية تريد تنفيذ هذا الأمر من خلال البرلمان

2022/05/28 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصكشفت الكتلة الصدرية في البرلمان، اليوم السبت، عن عزمها على تفعيل أمر مهم في قادم الأيام في مجلس النواب العراقي.

وقال النائب عن الكتلة طارق الخيكاني، لـ(بغداد اليوم)، اننا "عازمون في مجلس النواب العراقي، على إصدار القرارات والقوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر وأداء مهامه بعيدا عن الشأن السياسي".

وبين الخيكاني ان "مجلس النواب العراقي، عازم ومصر على التصويت واقرار القوانين وتفعيل عمل اللجان في الفحص والاستقصاء في مضمون اعمالها ومتابعة الملفات لاسيما الخاصة بالفساد".

وتابع: "وسيكون هناك دور مهم وبارز للبرلمان في فتح الكثير من ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة".

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