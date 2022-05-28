جسر مؤقت بديل بين ميناء الفاو ومدينة أم قصر

2022/05/28 | 18:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت الشركة العامة للموانئ، السبت، عزمها إنشاء جسر مؤقت بين ميناء الفاو ومدينة أم قصر لإكمال طريق استراتيجي، وفيما أوضحت الأسباب التي دفعتها لذلك، كشفت عن الجهات المنفذة للمشروع.

وقال مدير عام شركة موانئ العراق فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الشركة العامة لموانئ العراق ستقيم جسراً مؤقتاً بديلا لنقل المادة الأولية المستخدمة في العمل على الطريق الاستراتيجي الذي يربط الميناء بمدينة أم قصر كون شوارع المحافظة لا تتحمل العدد الكبير للشاحنات التي تنقل هذه المواد".

وأضاف، أن "الغرض من إنشاء هذا الجسر هو تقليل الأحمال، إذ أن هناك 1200 شاحنة تمر على طرق البصرة وتحمل بحدود 30 ألف متر مكعب من السبيس والحجر".

وتابع أن "الجسر البديل سيقلل فترة إنجاز الطريق الرابط بين ميناء الفاو ومدينة أم قصر والبالغ طوله 63 كم لأن سيسرع إيصال المواد الأولية والتي يبلغ حجمها الكلي 10 ملايين متر مكعب، وسيحافظ على البنى التحتية ويقلل الحوادث التي يعاني منها المواطن البصري على الطرق الرئيسة التي تمر بها الشاحنات".

وأوضح الفرطوسي أنه "تم الاتفاق مع شركة دايو الكورية على تنفيذ الجسر وهي ستدرسه مع الشركة العامة لموانئ العراق والجهد الهندسي العسكري للجيش العراقي".

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