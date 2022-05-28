في موقع مجهول.. إيران تكشف قاعدة للطائرات المسيرة تحت الأرض

2022/05/28 | 19:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، للمرة الأولى، لقطات من قاعدة محصّنة تحت الأرض لطائرات مسيّرة، تابعة للجيش، مع تأكيد مسؤولين عسكريين مواصلة طهران تطوير قدراتها في هذا المجال.

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