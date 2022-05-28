أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية متقدمة وسط تحذيرات روسية

2022/05/28 | 19:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت CNN على معلومات أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لترقية نوع الأسلحة التي تقدمها لأوكرانيا من خلال إرسال أنظمة صاروخية متطورة طويلة المدى، بعد طلب من المسؤولين الأوكرانيين.

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