التربية: “بنك الأسئلة” و “الخط الساخن” تجربتان الأولى من نوعها في قطاع التعليم

2022/05/28 | 19:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، إطلاق مشروع “بنك الأسئلة” بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي أشرفت على تنفيذه مديرية التلفزيون التربوي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن وزير التربية علي الدليمي، زار مبنى التلفزيون التربوي وأكد على “أن تجربة (بنك الأسئلة) هي الأولى من نوعها في قطاع التعليم، وستمكن طلبة المراحل المنتهية (الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية) بالإشتراك في اختبارات إلكترونية تتيح لهم مراجعة موادّهم العلمية والتواصل مع الأساتذة المختصين”.

وأضاف، أن “بنك الأسئلة، سيكون عاملاً مساعداً وقيمة مضافة لتوسيع مدارك الطلبة وإن الغرض من هذا المشروع لن يكون للإمتحانات فقط، وإنما لأغراض التقوية وزيادة المعرفة والإختبار على نمط الأسئلة”.

وأشار البيان إلى أن “وزير التربية أطلق أيضا مشروع “الخط الساخن” الذي سيسمح للطلبة للمرة الأولى طرح الأسئلة والإستفسارات بشكلٍ مباشر خلال فترة الإمتحانات على أساتذة مختصين عن طريق خطوط مختصرة وضعتها إدارة التلفزيون التربوي لهذا الغرض”.



مبينا أن وزير التربية أكد بالقول أن “هذه التجربة ناجحة وستكون عاملاً مساعداً للطلبة”.

وأشاد الوزير، وفقا للبيان، “بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في مديرية التلفزيون التربوي لإنجاح هذين المشروعين، ومساهمتهم الفاعلة في انجاح خطة وزارة التربية (للتعلم عن بُعد) خاصة خلال جائحة، كورونا، التي شكل فيها التلفزيون التربوي الدعامة الأساسية للتعليم”.



مؤكدا “حرص وزارة التربية على دعم العاملين في مديرية التلفزيون التربوي وتشجيعهم على إضافة ما هو أفضل للعملية التربوية والتعليمية”.

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