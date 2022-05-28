المعذبون فى - مارينا - ضجيج الارهاب وضجيج - الجت سكى - - شريف حتاتة

#شريف_حتاتة خواطر حول المعذبين على شاطئ "مارينا" ضجيج الإرهاب وضجيج "الجت سكي" ---------------------------------------------------------طلعت علينا الصحف، والمجـلات فـي الفتـرة الأخيرة بموجة من الأخبار، والمقالات، والتحقيقات عن الضجة التي يعاني منها المصيفون على شاطئ " مارينا ".
هكذا يتضح أن أثرياء مصـر ، لا ينعمـون بالراحـة والهدوء اللذين يستحقونهما بعد الجهد الذي يبذلونـه طـوال السـنة ، لتضـخيم ......
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