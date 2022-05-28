2022/05/28 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة خواطر حول المعذبين على شاطئ "مارينا" ضجيج الإرهاب وضجيج "الجت سكي" ---------------------------------------------------------طلعت علينا الصحف، والمجـلات فـي الفتـرة الأخيرة بموجة من الأخبار، والمقالات، والتحقيقات عن الضجة التي يعاني منها المصيفون على شاطئ " مارينا ".



هكذا يتضح أن أثرياء مصـر ، لا ينعمـون بالراحـة والهدوء اللذين يستحقونهما بعد الجهد الذي يبذلونـه طـوال السـنة ، لتضـخيم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعذبون فى - مارينا - ضجيج الارهاب وضجيج - الجت سكى - - شريف حتاتة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعذبون فى - مارينا - ضجيج الارهاب وضجيج - الجت سكى - - شريف حتاتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).