نائب الرئيس الإيراني.. غداً في بغداد

2022/05/28 | 19:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

من المقرر أن يزور نائب الرئيس الإيراني، علي سلاجقة، غداً الأحد، العاصمة العراقية بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، إن “نائب رئيس الجُمهوريَّة الإسلامية في إيران ورئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة يزور بغداد غداً”.

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