2022/05/28 | 19:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wTeN5s1sDek

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تطبيقات قانون المحاماة في الميزان مع احمد العبادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تطبيقات قانون المحاماة في الميزان مع احمد العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).