الكشف عن عائق يمنع تمرير قانون العنف الاسري

2022/05/28 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت عضو حزب الاتحاد الوطني ريزان دلير، اليوم السبت، وجوب الإسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري، فيما كشفت عن عائق يمنع تمريره قبل تشكيل الحكومة الجديدة.وقالت شيخ دلير في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد تصويت البرلمان العراقي على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يجب العمل على تشريع قانون مناهضة العنف الأسري لأنه قانون مهم ايضاً حيث يضع الحلول للكثير من المشاكل الاجتماعية وهذا ما يحتاجه المجتمع".

وأضافت أن "ما يواجه تشريع قانون مناهضة العنف الأسري هو وجود حكومة تصريف لأن القانون يجب ان يصل الى مجلس النواب عن طريق الحكومة وبما ان الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال فليس لديها الحق في إرسال القوانين التي يكون فيها جنبة مالية".

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