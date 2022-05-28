التربية تصدر توضيحاً يخص نتائج السادس الابتدائي

2022/05/28 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم السبت، توضيحاً يخص نتائج السادس الابتدائي.

وقال المتحدث باسم التربية حيدر فاروق في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "نتائج السادس الابتدائي غير مركزية".

وأوضح أنه "تم تخويل المديريات في حال اكمالها التصحيح والتدقيق بنشر النتائج".

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