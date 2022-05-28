الشابندر: البرلمان أقر “تشريع التطبيع” وليس تجريمه

2022/05/28 | 19:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / قال السياسي عزت الشابندر، اليوم السبت، أن مجلس النواب أقر “تشريع التطبيع” وليس تجريمه.وكتب الشابندر في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “غاية ما من علينا به مجلس النواب (الموقر) وأنجزه أعضاءه هو التصويت على تعديل قانون ( العقوبات 111 في العام 1969 ).حيث استبدلوا عقوبة الاعدام عن جريمة التخابر مع […]

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